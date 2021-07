Tonali: "Kessie e Bennacer mi hanno insegnato molto"

Sandro Tonali ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport su Kessie e Bennacer e sulla concorrenza in mezzo al campo: "Kessie e Bennacer li ho studiati e mi hanno insegnato molto, anche in allenamento. Sono cresciuti tantissimo nel Milan, un modello per i compagni. Concorrenza? Avere tanti ottimi compagni non deve creare competizione ma offrire input a dare tutto e migliorare. L’asticella va tenuta alta, fa bene a tutta la squadra".