Tonali: "L'Inter mi voleva? Non lo so. Ora sono dove sognavo di essere"

"L’Inter mi ha corteggiato? Sono particolari che anche io non conosco. Mi ero staccato da tutto e non sapevo niente". Lo ha dichiarato Sandro Tonali al Corriere dello Sport parlando dell'interesse dei nerazzurri nei suoi confronti. "Ora sono dove sognavo di essere - ha aggiunto il centrocampista -. Se arrivasse un’offerta dall’estero non credo che nella mia testa cambierebbe qualcosa rispetto alla scelta che ho fatto quasi un anno e mezzo fa. So cosa ho passato per indossare questa maglia e farei un errore a lasciarla. Io una bandiera rossonera? È il sogno di ogni giocatore-tifoso del Milan, ma non è facile. Per riuscirci devi essere un grande ovunque: in campo, a Milanello, negli spogliatoi, a casa...".