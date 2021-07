Tonali: "Mondiali in Qatar? Lavorerò duro per esserci, la Nazionale è una conseguenza di quello che fai con il club"

Tra gli obiettivi personali di Sandro Tonali, c'è anche quello di conquistare un posto in Nazionale per i Mondiali in Qatar del 2022. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero ha dichiarato su questo tema: "La Nazionale è una conseguenza di quello che fai con il club. Parlerà il campo, vedremo. Io lavorerò duro per esserci".