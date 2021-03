Tonali: "Sono partito più indietro ma sto crescendo, la strada è quella giusta"

Intervistato da Sky Sport nel post partita di Milan-Napoli, il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha fatto il punto sulla sua stagione finora: "Sono partito più indietro, avevo difficoltà perché venivo da un periodo fermo. Sapevo che non era facile questo percorso, piano piano sto crescendo, è questa la strada. Non volevo partire così, la strada è quella giusta. Arrivati a questo momento devo crescere partita dopo partita e cercare di avere la costanza, è una cosa fondamentale per un giocatore".