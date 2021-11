Tonali su Ibra: "È l'uomo chiave, ci aiuta sempre"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha speso parole d’elogio per Ibrahimovic: "Ti dà sempre una spinta in più, anche se non ne hai bisogno, e ti fa fare il salto di qualità. Con lui un aiuto c’è in ogni momento: in allenamento, nello spogliatoio, in partita e anche... da casa. Ha esperienza e leadership. All’inizio quando lo vedevo nello spogliatoio ero in soggezione, ma poi ho distinto il Tonali tifoso dal Tonali giocatore. È bello averlo come amico e compagno. Lui è l’uomo chiave di tutto, non solo del derby. Quando si accende cambia il match".