Tonali su Kjaer: "Simon è più capitano fuori dal campo che dentro, è il nostro papà"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Sandro Tonali ha parlato di tanti temi tra cui Kjaer e i compagni con cui ha legato in squadra. Queste le sue parole: “Ho stretto un legame con Daniel Maldini e Colombo che hanno quasi la mia età, però anche con gli altri italiani in rosa. Siamo un gruppo molto compatto. Non c’è un’amicizia più stretta. Simon è più capitano fuori dal campo che dentro, è il nostro papà. Ci tratta come figli”.