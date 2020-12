Sandro Tonali ha ricevuto il premio come "miglior italiano Under 21" al Golden Boy 2020. Intervistato nel corso della cerimonia di premiazione, il centrocampista rossonero ha parlato anche di Stefano Pioli: "Non è sempre pacato come davanti alle telecamere, lui è un capobranco: ogni tanto si incazza e alza decisamente i toni. Ma tutti in squadra gli vogliono bene e lo seguono a occhi chiusi".