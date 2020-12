Tonali: "Va distinto il Sandro tifoso da quello calciatore, ma il Milan è la squadra che ho dentro da tutta la vita"

Sandro Tonali è stato intervistato da Sky Sport. Il centrocampista del Milan ha parlato della sua fede rossonera:

Se dentro di te vive più il Milan da Sandro e quindi da tifoso o da Tonali, quindi da calciatore: "La vivo più da Tonali, perché son cresciuto. Il Sandro va lasciato leggermente da parte, per la mia carriera. Sicuramente ce l'ho sempre dentro di me, però adesso sono un giocatore del Milan e ho la testa solo per il Milan da giocatore. Sono due cose abbastanza differenti. Giocare è la mia passione, in più gioco per la mia squadra del cuore. Vanno distinte, ma tenute in considerazione, perché è la squadra che ho dentro di me da tutta la mia vita".