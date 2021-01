Torino, Giampaolo: "Meité non era a disposizione perché in uscita"

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Torino, Marco Giampaolo, al termine del match con il Milan: “La squadra ha fatto bene, è stata competitiva. Centoventi minuti sono tanti, sommati alle tre partite precedenti. Poi noi giochiamo sabato, il calendario non mi piace perché non ci sono i tempi di recupero giusti. È stata anche una beffa, perché quando arrivi ai rigori ti giochi una chance. La competizione è importante e non l’abbiamo snobbata. C’è delusione e bisogna riorganizzarsi. Alla squadra ho chiesto di giocare. Non siamo stati pericolosi davanti ma abbiamo giovato con personalità. Meité? Stasera non era a disposizione perché credo che sia in partenza, poi cosa succederà domani non so”.