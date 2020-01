Torino, Laxalt a Rai Sport: "Gara importante, daremo tutto per passare il turno"

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Diego Laxalt a Rai Sport prima del fischio d’inizio di Milan-Torino: "Questa partita può essere molto importante per noi, ci crediamo. Oggi dobbiamo fare una grande gara e dimenticare quello che è successo sabato: noi non siamo quella squadra. Dobbiamo dare tutto per passare il turno, è un obiettivo importante. Dobbiamo cancellare la sconfitta con l’Atalanta e pensare a oggi, possiamo fare bene. Dobbiamo dare il tutto per tutto".