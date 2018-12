Torino, Mazzarri alla festa di Natale: "Col Milan ottima gara, ora diamo tutto contro la Juve"

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky: "I ragazzi sono in forma, con il Milan abbiamo fatto un'ottima partita. Oggi ci siamo allenati bene, dobbiamo continuare a lavorare sulla prestazione, lo faremo anche questa settimana come abbiamo fatto fino ad oggi. Come si affronta la Juventus? Cercando di correggere le cose che possiamo fare meglio, sperando che gli episodi ci possano dare ragione. La Juventus vince sempre, noi ce la metteremo tutta: le partite finiscono al 95'. Il derby? Da quando sono arrivato a Torino si è capito l'importanza che i nostri tifosi danno a questa partita. Chi è il CR7 del Toro? La squadra quando gioca insieme. La Champions? Voglio fare i miei auguri a tutte le italiane. Sono legatissimo al Napoli, Ancelotti è un amico e lo stimo. Allegri? Io sono nato in provincia, lui è un livornese puro. Ogni uomo ha la sua personalità ed il suo credo, lo rispetto tantissimo".