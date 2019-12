Torino, Sesia a SI: "Il Milan non c'entra nulla con la Primavera 2"

Marco Sesia, tecnico del Torino Primavera, è intervenuto a Sportitalia prima della sfida col Milan: "Spero sarà una bella partita, una gara delicata, il Milan è una squadra forte, non c'entra nulla col campionato di Primavera 2, li abbiamo visti al Mamma Cairo questa estate. Sono una squadra ben allenata, per noi sarà una partita molto difficile. Intendiamo giocarcela, oggi scenderanno in campo ragazzi che hanno avuto meno spazio, sarà una bella vetrina e una bella opportunità, mi auguro possano fare bene e mettersi in condizione di giocarsi il posto subito dopo".