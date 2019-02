Tragedia Flamengo, Leonardo: "Molto toccato da quello che è successo. Vorrei abbracciare tutte le famiglie delle vittime dell'incendio"

Leonardo, attuale direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan ed ex giocatore del Flamengo, ha commentato così all'Ansa la tragedia che ha colpito oggi il club brasiliano: "Sono molto toccato da quello che è successo al centro Ninho do Urubu, quando ho cominciato a giocare nelle giovanili del Flamengo c'era solo il terreno e il sogno di costruire un centro sportivo di alto livello. Vorrei abbracciare tutte le famiglie delle vittime dell'incendio. Il mio pensiero e la mia preghiera sono per quei giovani che inseguivano il sogno di diventare calciatori".