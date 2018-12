Trevisani a Sky: "Gattuso ha poche colpe, la sequenza di infortuni è impressionante. Ma una non vittoria a Frosinone..."

Riccardo Trevisani, ospite dell'edizione serale di Sky Sport 24, ha parlato così del momento rossonero: "Qualora il Milan non vincesse col Frosinone, il rischio per Gattuso è altissimo anche se onestamente posso imputargli poco. La sequela di infortuni dei rossoneri è impressionante, tutti insieme e tutti nello stesso reparto. Contro la Fiorentina praticamente mancavano tutti e dico tutti i centrocampisti della rosa, titolari e riserve, veramente tutti tranne Mauri. Così diventa impossibile lavorare. Che poi non significa che il Milan non abbia una flessione o dei problemi, ma diciamo che tutto viene amplificato e complicato".