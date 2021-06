Trevisani: "Giroud utilissimo, è uno che sa stare in tutte le situazioni"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport su Giroud: "È uno che sa stare in tutte le situazioni: sa stare da alternativa, sa segnare, sa essere titolare, sa giocare per la squadre; il fatto che non abbia segnato al Mondiale l'ha un po' condizionato, ma è uno che segna e che, ogni tanto, sbaglia qualche goal. Sarebbe un attaccante utilissimo per il Milan perché sa fare tante cose e ha quel tipo di fisicità che potrebbe sostituire Ibrahimovic. Jovic? Potenzialmente ha dei picchi maggiori di Giroud, ma avendo già Rebic e Leao serve uno che dia più certezze come Giroud".