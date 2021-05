Trevisani: "Il Milan ha strameritato questa qualificazione alla Champions League"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e della stagione rossonera. Queste le sue parole: "Il Milan non ha preso gol per cinque partite consecutive e con la mole di gioco che produce è probabile poi che riesca a vincere le partite. Non è riuscito con il Cagliari perchè si è paralizzata dal peso di dover vincere per forza. E' vero che in parte c'era ancora questo peso ma non partiva favorito e questo ha sbloccato il Milan che, seppur in difficoltà, si è rialzato giocando e costruendo con Kessie e guadagnando una qualificazione strameritata. Il Milan è la vera sorpresa del campionato, non pensavo arrivasse di certo secondo nè terzo. Devo fare un grande mea culpa nei confronti della società e dell'allenatore"