Trevisani: "Mandare via Boban e Maldini è un segnale di distacco dal passato"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Riccardo Trevisani, celebre telecronista, ha parlato di Rangnick e delle prospettive del Milan. Queste le sue parole: "Arrivare nel mondo Milan e cambiare tutto, sicuramente è difficile. Detto questo le capacità di Rangnick sono indubbie e le ha dimostrate sul campo, credo che però per aggiustare il Milan serva tanto e come vediamo da anni è in difficoltà. L'allenatore che ha fatto meglio, negli ultimi anni, è stato Gattuso quindi non necessariamente venendo da fuori ci si può trovare meglio però ci possono essere vantaggi come quello di trattare tutti alla pari. Mi sembra però un messaggio di totale rivoluzione l'arrivo di rangnick perchè manda via un ex numero 10 del Milan, un ex capitano e quindi questo vuol dire una sorta di totale distacco dal Milan che c'era."