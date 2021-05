Trevisani: "Mi aspetto un Atalanta-Milan meno allegro del solito: ogni minimo errore sposta il mondo"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, si è così espresso durante la trasmissione "23" negli studi di SkySport sul Milan e sulla lotta Champions: "Atalanta-Milan? Mi aspetto una partita meno allegra del solito, abbastabza bloccata perché ogni minimo errore sposta il mondo. L'Atalanta ha tanto da perdere, perché, dopo aver assaporato il trofeo che avrebbe marchiato il quienquennio Gasperini e la possibilità di fare seconda, rischia, perdendo, di arrivare quarta dopo aver perso la Coppa Italia. Nessuno toglierà meriti a Gasperini, ma tra secondo e Coppa in mano e quarto e Coppa persa c'è ovviamente differenza. Il Milan dal 5-0 a Bergamo, punto più basso della gestione Pioli, si trova a poter ambire, sempre a Bergamo, al punto più alto della stessa gestione. Questione ricavi? Ci sono queste motivazioni, ma riguardano più le società che i calciatori in campo a meno che quei soldi non vadano ai premi per chi va in campo. Farsi scavalcare dal Mila, arrivare quarti: secondo me a Gasperini darebbe terribilmente fastidio, ma è vero pure che l'Atalanta è già in Champions League e non potrà avere quello stimolo che avrebbe avuto in caso di non ancora qualificazione".