Trevisani: "Suso in difficoltà dopo l'ingresso in campo di Ibra"

Presente negli studi di Sky durante la trasmissione "Calciomercato - L’Originale", Riccardo Trevisani ha parlato così di Politano e di Ibrahimovic: "Politano può fare sia l'esterno in un 4-3-3, sia la seconda punta se Pioli decidesse di passare ad un modulo con le due punte. Ibra? Quando è entrato in campo contro la Samp, qualche giocatore del Milan è praticamente sparito dal campo. Suso per esempio è andato in difficoltà, è andato in ansia, ha sbagliato cross facili per l'ansia di dover servire lo svedese nel modo giusto".