Tutti su Lucca, l'ex ds: "Lo vedrei bene al Milan. Alto 2 metri ma molto agile. Ha il tiro alla Batistuta"

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo che ha portato Lorenzo Lucca in rosanero, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha parlato dell'attaccante del momento: "Rimasi a bocca aperta, non avevo mai visto prima un attaccante alto 2 metri, ma allo stesso tempo dinamico, agile e abile anche nello stretto. Lucca sterza e riparte. E ha un tiro potente da fermo “alla Batistuta”. Soprattutto ha lo spirito giusto: ama allenarsi e in campo, oltre a segnare, si sbatte per aiutare i compagni, un po’ come faceva Mandzukic. Non è né Toni, né Haaland. È Lucca. Quanti gol mi aspetto in B? Dai 15 ai 20. Dipenderà dalla fortuna".

Tanti club hanno messo gli occhi su di lui. Dove lo vedrebbe bene?

"Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene nel progetto giovane del Milan".