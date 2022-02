Udinese, Beto: "A San Siro con fiducia. Scudetto? Il Milan può vincerlo"

Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Sportitaliamercato in vista del match di campionato contro il Milan: "Ibrahimovic ha detto che sono forte e che sto andando bene. Siamo fiduciosi per questa partita, non la viviamo come una preoccupazione, non ci sono partite scontate in questo campionato. Noi possiamo vincere contro i primi, è successo anche la giornata scorsa, dove le squadre più forti sulla carta, hanno perso contro quelle più basse in classifica. Scudetto? Credo lo vinca l'Inter, ma anche il Milan potrebbe vincerlo. Loro hanno voglia, possono anche giocare male ma hanno sempre voglia di vincere e questo gli fa guadagnare punti".