Udinese, Gotti: "Se il campionato riprendesse e poi saremmo costretti a fermarlo sarebbe un autogol"

Intervenuto durante il programma Udinese Tonight, il tecnico dei friulani Luca Gotti ha parlato della ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Con gli elementi che ci sono dati oggi mi sento di dire che riprendere a giocare sarà difficilissimo. I punti critici sono a mio avviso la quarantena del gruppo squadra in caso di nuovo contagi, la responsabilità civile e penale del medico sportivo e di un responsabile della società, infine i viaggi. Ritengo che per far ripartire il calcio ci vogliano una visione molto più ampia e delle condizioni diverse da quelle che si prospettano attualmente. Se il campionato riprendesse e poi fossimo costretti a sospenderlo avremo fatto un enorme autogol."