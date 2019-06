UEFA, Uva: "Nuova Super Champions? No a inviti e non nel weekend"

"La nuova Super Champions? No a inviti e non nel weekend". Intervistato da Tuttosport, il vicepresidente dell'UEFA, Michele Uva, ha fatto il punto sulla nuova competizione allo studio degli organismi calcistici europei. Non un progetto dell'ECA e non un progetto ancora definito: con la terza coppa che partirà dalla stagione 2021/22, si ragiona sul 2024 e sulla possibilità di rimodulare il format della Champions attuale.

Per quanto riguarda il Fair Play Finanziario, Uva ha difeso le regole UEFA, segnalando come nel giro di 8 anni si sia passato da un perdita da quasi 2 miliardi di euro a un guadagno di esercizio da 600 milioni, per i club europei. E il settore calcio vanta una crescita media del 7,5% rispetto a quella da 2,5% del PIL nell'area UE.