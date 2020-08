Ulivieri: "Inizio Serie A? Accontentare tutti non si può. Chi gioca di meno avrà vantaggi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ha parlato della possibilità che l'inizio della Serie A sia slittato. Queste le sue parole: "Sarebbe il caso di far slittare l'inizio della prossima Serie A? Non è semplice mettere d'accordo tutti. Io alleno il Pontedera in Serie B femminile e iniziamo le qualificazioni di Coppa Italia il 2 settembre: anche per noi sembra troppo presto, pure per i problemi che comporta il dilettantismo. Accontentare tutti non si può, c'è chi dovrà fare qualche sacrificio più degli altri. Le coppe europee poi ci hanno spiegato che ha tratto vantaggi chi aveva giocato di meno"