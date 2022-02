Una nuova Champions dal 2024. Ceferin: "Non escludo l'inserimento di una Final Four"

Importante novità introdotta da Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, a proposito della prossima Champions League. "Il format sarà cambiato dal 2024 e non escludo l'inserimento della Final Four - ha dichiarato al Journal du Dimanche -. Sono convinto che sarebbe un grande evento e anche se non c'è alcuna decisione a riguardo, ne ho parlato con alcuni club e con il presidente dell'Eca Al-Khelaifi".