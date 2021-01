Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il Ds del Torino Vagnati ha parlato nel pre-partita di Milan-Torino. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda Meitè ne stiamo parlando. Vediamo come si svilupperà la questione ma sicuramente non c'è solo il Milan sul ragazzo. Belotti non si muove da qui, rimane al Torino"