Valentini: "Serie A a porte chiuse? I mezzi di informazione potrebbero diffondere le partite gratuitamente"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente Figc Antonello Valentini ha parlato dei temi del campionato. Questo il suo pensiero sulle gare a porte chiuse:

Si va verso una Serie A a porte chiuse per l'allarme Coronavirus:

"La salute pubblica viene prima di tutto. Stadi chiusi? Sarebbe il male minore, per conciliare con buonsenso un calendario stracolmo di impegni e l'esigenza di mandare avanti tutto. Mi auguro che per dare un segnale, tutti i mezzi d'informazione potrebbero fare uno sforzo per allargare l'audience con immagini libere per tutti in questi casi".