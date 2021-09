Venezia, Okerek e il gol alla Weah: "Accostamento che mi fa molto piacere"

Il bellissimo gol messo a segno dall'attaccante del Venezia, David Okerek, contro l'Empoli è stato paragonato alla splendida prodezza di Weah in un Milan-Verona del 96: "Ovvio che l’accostamento mi abbia fatto molto piacere - ha dichiarato il giocatore alla Gazzetta dello Soort -. Mi sono arrivati un sacco di messaggi su Instagram per dirmi che avevo fatto un gol simile. Non ho mai visto giocare Weah ma conosco il personaggio. È stato uno dei grandi giocatori dell’Africa, ha vinto il Pallone d’oro e ora è il presidente della Liberia. Il suo gol? Sono onesto: non l’ho ancora visto. A questo punto appena finita l’intervista vado su Youtube...".