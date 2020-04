Ventura: "Con Lippi al mio fianco sarebbe stata tutta un'altra avventura"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Giampiero Ventura, attuale allenatore della Salernitana ed ex allenatore della nazionale, ha parlato proprio dell'avventura con l'Italia. Queste le sue parole: "Con Lippi ci conosciamo da ragazzi, ma il compleanno me l’ero perso. Gli ho scritto un messaggio. Se con lui al mio fianco in Nazionale sarebbe andata diversamente? Assolutamente sì".