Verso un calcio senza tifosi, Ceferin: "Almeno per un po'. Speriamo di rivedere stadi pieni"

Un calcio senza tifosi, se non in TV. È quello a cui dovremo comunque abituarci, finché non vi saranno vaccino e cura per il Coronavirus. Anche di questo ha parlato il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin al Corriere dello Sport: "Temo che per un po’ non sarà possibile avere il pubblico, spero non per troppo. Tutti, io prima di tutti, vogliamo rivedere i nostri stadi pieni di tifosi".