VIDEO - Mauri: “Rangnick? Pioli se ne frega. E su Ibra...”

Stefano Mauri, ex giocatore che in carriera è stato allenato anche da Stefano Pioli, ha commentato così le voci sul futuro di Pioli: "Credo che ormai Pioli abbia l'esperienza per fegarsene, nel senso che sa bene che ogni allenatore è sempre sotto esame. Il Milan lo ha preso per risalire la classifica, secondo me sta facendo un ottimo lavoro anche se ha avuto dei risultati altalenanti, ma si vede che il gruppo segue le sue idee. Lui deve essere bravo a non pensare alle voci, ma sono sicuro che se il campionato ricomincerà sarà l'ultima cosa a cui penserà. Il mister, più che fare bene in campo e ottenere risultati positivi, non può fare. Ibra? Avere uno come lui è un vantaggio per ogni allenatore, ti aiuta a tenere alta l'intensità e la tensione negli allenamenti e poi prende anche iniziative che migliorano la condizione dei vari giocatori".