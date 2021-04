VIDEO - Palladino su Ibra: "Fa ancora la differenza e questo non mi sorprende"

Raffaele Palladino racconta Zlatan Ibrahimovic. L'ex compagno del campione svedese alla Juventus ha ripercorso la loro avventura in comune a Torino, tra campo e playstation: "Quando lo vidi cambiarsi accanto a me per la prima volta, restai gelido e immobile. Rimasi subito colpito dalla sua grande professionalità prima e dopo l'allenamento, lavorava sempre per migliorarsi di continuo. Oggi fa ancora la differenza e, vi dico la verità, questo non mi sorprende. Per me Zlatan è uno dei più grandi tra i giocatori che sono passati dall'Italia. Se è arrivato a questi livelli di rendimento, mantenendoli a quasi 40 anni, è perché ci ha messo testa e tanto lavoro".