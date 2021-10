VIDEO - Pioli dopo il ko contro il Porto: "Non abbiamo giocato da Milan"

"Ci è mancata la lucidità nella gestione della palla. Purtroppo non siamo stati precisi tecnicamente e lucidi nelle scelte, a questi livelli sono cose che si pagano". Ha parlato così a Sky Sport Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo il ko con Porto che pregiudica il cammino in Champions dei rossoneri: "Non contano le assenze, la squadra era comunque competitiva, non ci siamo espressi come dovevamo. Bisogna dare anche merito agli avversari. E' stato un Porto molto veloce, messo bene in campo, abbiamo sofferto troppo. L'avevamo preparata bene, non posso pensare che i giocatori non fossero concentrati. La partenza è stata difficoltosa, poi il primo tempo abbastanza equilibrato, poi nel secondo tempo hanno avuto una marcia in più".