VIDEO - Pioli: "Ibra importante per noi, siamo in crescita. Inter? Tutte le squadre hanno dei punti deboli"

A margine della consegna della "Panchina d'Oro" a Coverciano, Stefano Pioli ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sull'Inter: "L'Inter è forte, è una squadra solida e compatta. Noi metteremo in campo le nostre caratteristiche".

Su Ibra: "Ha smaltito l'influenza. Mi auguro che possa allenarsi bene per tutta la settimana ed essere in campo nel derby. E' molto importante per noi".

Sul momento del suo Milan: "La squadra è in crescita. E' cambiata tanto, siamo insieme da 4 mesi e in 4 mesi i meccanismi non possono essere perfetti.

Stiamo lavorando per migliorarli".

Sui punti deboli dell'Inter: "Tutte le squadre hanno dei punti deboli".