Vieri: "Ibrahimovic si concentri sul derby e non pensi al futuro"

Christian Vieri, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby di sabato, dicendo: “Se Ibrahimovic ce la fa e gioca, meglio per il Milan: qualcosa in più la può sempre inventare. Soprattutto se gli arrivano i palloni giusti: la chiave è quella, li vuole “puliti” e non fa niente per nasconderlo. Ingombrante? Se sei al Milan non puoi considerare un problema il dover fare tutto il possibile per giocare bene con lui. Mette pressione ai compagni? È vero, non ha mai negato di voler essere messo in condizioni di giocare bene. Il suo problema non sono i 40 anni o se giocherà un altro anno: deve pensare solo all’oggi, non ha l’età per concentrarsi sul futuro. Semmai sono gli infortuni, a frenarlo: più giochi e più hai la condizione per essere decisivo, non basta più essere bravo. Anzi, a 40 anni devi averla migliore degli altri. E se Ibra non ce la fa? Gioca Giroud, un altro che aiuta la squadra, ma in modo diverso. Meno qualità tecnica, più movimenti e colpi da centravanti puro: con lui servono più cross dalle fasce, nel gioco aereo è un martello”.