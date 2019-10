Intervistato da Tuttomercatoweb.com in occasione del "Festival dello Sport" di Trento, Christian Vieri, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "I rossoneri hanno preso un tecnico esperto come Pioli. Serve che la stampa gli dia tempo. Non si può pensare che dopo due mesi una squadra giochi bene fin da subito. Serve tempo per migliorare e vincere".