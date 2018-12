Virdis su Higuain: "È stato anche sfortunato, ma non deve strafare"

Anche Pietro Paolo Virdis, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del difficile momento di Higuain: "Anche a me, come a tutti gli attaccanti, è capitato di attraversare qualche periodo povero di gol. La cosa migliore da fare, in questi casi, è non cedere alla tentazione di strafare. Quando i colpi che normalmente ti riescono non trovano il bersaglio, si cercano giocate che ti appartengono meno, ci si snatura. Invece bisogna mantenere i nervi saldi. È nervoso? È tipico delle punte abituate a trovare la porta avversaria con continuità, quando ciò non succede perdono la calma. E alcune volte, oltre alla tranquillità, perdono pure la fiducia. Invece il morale deve restare alto, perché ci sono molti modi di essere utili alla squadra. Se ti deprimi, di certo non aiuti i compagni, né permetti loro di darti una mano a ritrovare il gol perduto. Nelle ultime partite a Gonzalo è mancata anche un pizzico di fortuna. Dovrà essere bravo a sfruttare l’onda lunga quando finalmente il pallone andrà in rete".