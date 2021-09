Vlahovic: "Ibrahimovic è un idolo per me. Mi ha detto di non mollare mai"

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina cercato anche dal Milan in estate, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di DAZN in cui ha affrontato diverse tematiche. Alla domanda su chi è il suo idolo, Vlahovic ha risposto così: “La mia famiglia, poi se parliamo di giocatori mi piaceva di più sicuramente Ibrahimovic per il suo carattere e la voglia di non mollare mai. Non permetteva mai a nessuno di comandarlo, poi le giocate mostruose... Lasciamo stare. Dopo la partita di marzo giocata a Firenze in cui abbiamo perso 3-2 approfittai del fatto che magari non era molto arrabbiato per chiedergli la maglietta. Me la firmò, facemmo la foto e scrisse la dedica nella nostra lingua, mi ha detto di andare avanti così e non mollare mai. Poi io non sono molto bravo a parlare quando incontro un idolo”.