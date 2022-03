MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Rudi Voeller, ex attaccante della Roma, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla lotta Scudetto: "Un torneo incredibile per le possibilità che dà a tutti. Non c’è più la Juventus che domina, adesso è in testa il Milan ma resta tutto in gioco, per scudetto e posti Champions".