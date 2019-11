Wegerup su Ibra: "Le sue parole su Milano? Non significa che tornerà al Milan, le disse anche un anno fa"

Intervenuta a TMW Radio, Jennifer Wegerup ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Vediamo se tornerà o meno in Italia. Zlatan ha detto anche in passato che ama il Milan e che Milano è la sua seconda casa, sono cose sincere, ma questo non vuol dire che tornerà a giocare in Serie A. Anche un anno fa, in un'intervista, ha parlato del suo amore per Milano, ma alla fine non è tornato in rossonero. Chi dice che sarà decisiva la sua compagna non conosce Zlatan. Helena è una grande donna, ma non sono decisioni che spettano a lui. E' Zlatan che decide".