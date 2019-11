Zaccardo: "Con Conte la classifica del Milan sarebbe diversa"

In vista di Parma-Milan, il quotidiano Tuttosport ha intervistato Cristian Zaccardo. Ecco le dichiarazioni del doppio ex: "È inutile dire che sono legato a entrambe le squadre. Non so per chi fare il tifo, spero solo che sia una bella partita e che vinca il migliore. Non pensavo di vedere il Milan in fondo alla classifica, nessuno si sarebbe immaginato di vederlo in quella posizione. Sicuramente oggi ci sono pochi allenatori che spostano gli equilibri, ma con Conte sulla panchina del Milan la classifica sarebbe diversa".