Zaccheroni: "E' una bestemmia che Ibrahimovic non abbia mai ricevuto il pallone d'oro"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato della conferma di Ibrahimovic. Queste le sue parole: «Io stravedo per lui. Ho il grande rammarico di avere allenato i migliori attaccanti di A tranne Zlatan. Ritengo una bestemmia che non gli abbiano mai dato il Pallone d’oro. Per tanti anni la squadra che aveva Ibra, vinceva lo scudetto. Non ho mai visto nessuno spostare gli equilibri come lui, nemmeno il Ronaldo attuale o il Fenomeno. Detto ciò, per come la vedo io, il calcio significa costruire. O si ritiene che gran parte di questo organico non ha la personalità sufficiente per alzare il livello, e allora la conferma è ok. Ma se si vuole costruire mi pare una contraddizione rispetto agli acquisti».