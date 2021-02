Zaccheroni: "Se fossi nel Milan darei la priorità al campionato. 4 punti possono essere recuperati"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale' Alberto Zaccheroni ha parlato degli impegni in Europa League del Milan. Queste le sue parole: "Ora la rosa è lunga per competere su più fronti. Ha recuperato tanti giocatori e ne ha presi altri di valore. A me Tomori è piaciuto e non poco quando ha giocato ad esempio e quindi il Milan ce la può fare sia in Europa che in campionato. Ha la squadra più giovane della Serie A, sono freschi e poi il Milan non può avere un calo fisico perché ha un modo di giocare che lo fa stancare poco. Giocando in 30 metri, fanno correre la palla, come fanno non a stancarsi? Poi darei priorità al campionato, a 4 punti non mollerei nemmeno una virgola perché credo nelle possibilità di questa squadra. I giocatori del Milan lo sanno che hanno l’occasione della vita perché non sono certi di ripartirsi l'anno prossimo e dunque credo nei rossoneri".