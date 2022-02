Zancan: "Il derby per il Milan pesa tantissimo, i rossoneri possono guardare in alto"

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport sul derby di domani: "Per il Milan pesa tantissimo. Vedremo domani se il Milan ha ambizioni Scudetto e, ovviamente, deve guardarsi anche alle spalle. I rossoneri devono giustamente guardare in alto per quello che hanno fatto sul campo, ma che devono anche pensare a conservare il posto in Champions".