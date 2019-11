Zapelloni su Ibra: "Sarebbe fondamentale per il Milan"

Zapelloni, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti covnocati", ha parlato così delle voci che accostano Zlatan Ibrahimovic contro il Milan: "Ibrahimovic sarebbe fondamentale per il Milan, anche solo per l'intensità degli allenamenti. Poi quando vedi Piatek sbagliare certi gol... Quello che manca a questo gruppo è la forza interiore che lui ha. Sarebbe fondamentale. Il Milan in passato ha saputo risorgere dalle proprie ceneri. Dalla serie B alle finali di Champions i tifosi ci sono sempre stati: non vanno delusi. Ibra sarebbe importante anche per loro. Tutta la vita lo vorrei in questo Milan anche con qualche anno in più".