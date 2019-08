Zdenek Zeman, ex allenatore, ha parlato così di Marco Giampaolo ai microfoni de Il Giornale: "Sono ottimista per Marco Giampaolo. Perché il Milan, che pure ha una storia gloriosa, non ha l’obbligo di vincere e può perciò partire senza grandi clamori puntando quasi tutto sul gioco e sull’insegnamento".