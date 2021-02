Zoff non ha dubbi: "Questo Milan può vincere lo scudetto"

In merito al primo posto del Milan in campionato, Dino Zoff, ex portiere, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se questo Milan può vincere lo scudetto? Certo. Non ha solo Gigio e Ibrahimovic, ma anche ottimi equilibri di squadra. Pioli e il club sono riusciti a creare un ambiente carico di entusiasmo. Nel tempo hanno trovato continuità e a gennaio hanno ancora migliorato la rosa. Possono arrivare in fondo".