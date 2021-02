Zoff: "Rinnovo Gigio? Sono convinto che le cose si sistemeranno senza problemi"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Dino Zoff ha commentato così la vicenda del rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan: "Ho apprezzato che il ragazzo è sempre rimasto concentrato sulle questioni di campo. Deve pensare solo a migliorarsi tecnicamente, in ogni particolare e continuare così. Del resto ha già un buon contratto ed è in un grande club. Sicuramente firmerà accordi ancora migliori. Dunque non deve preoccuparsi. Ha sempre detto di star bene in rossonero. Se il Milan invece deve preoccuparsi? Ma nemmeno. Sono convinto che le cose si sistemeranno senza problemi. Non posso pensare che una società di questa portata non concluda una operazione così importante".