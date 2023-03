acmilan - Vola Piemonte, alle rossonere la semifinale d'andata

Fonte: acmilan.com

Va al Milan l'andata della Semifinale di Coppa Italia femminile: al PUMA House of Football le rossonere si impongono per 1-0 sulla Roma grazie a un gran gol, a fine primo tempo, di Martina Piemonte. Un colpo di testa imponente che suggella una prova di personalità della squadra di Ganz, che ha tenuto nel migliore dei modi il campo contro la capolista della Serie A femminile che sta ben figurando anche in Women's Champions League. Tante le occasioni, da entrambe le parti, nel pomeriggio milanese con le rossonere che registrano anche il quarto clean sheet in cinque partite stagionali di Coppa Italia.

A impreziosire il successo odierno, il fatto che la Roma si presentava all'appuntamento forte di otto vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, e con una striscia di 28 partite di fila con almeno un gol a segno. Applausi per tutta la squadra, che ha prodotto una delle migliori prestazioni della stagione davanti a spalti gremiti di tifosi rossoneri - in tribuna anche il CEO Giorgio Furlani - e nella prima con il Fourth Kit PUMA prodotto in collaborazione con KOCHÉ. Il miglior modo possibile per arrivare al match di ritorno, in programma sabato 11 marzo alle 14.30 al Tre Fontane di Roma: in palio ci sarà un posto in Finale.

LA CRONACA

Inizio a ritmi altissimi con due occasioni nei primi 120": prima Bergamaschi sfiora il tap-in vincente sul diagonale di Piemonte, poi Glionna col destro manca di poco il secondo palo. All'8' ha una grande chance Dubcová, anticipata nell'area piccola da Linari dopo l'assist di Grimshaw, mentre all'11' Babb si supera due volte a stretto giro su Giacinti e Greggi. I ritmi rallentano ed è la Roma ad avere le occasioni migliori, prima con un mancino di Giacinti al 19' e poi con un tiro a giro di Haavi al 30' respinto da Babb. Il Milan però si difende con ordine e sblocca il match al 42' con un colpo di testa imperiale di Martina Piemonte, che svetta più in alto di tutte sugli sviluppi di un corner. La numero 18 delle rossonere ha l'occasione del raddoppio in pieno recupero, ma il suo sinistro termina alto.

La ripresa parte con una nuova grande occasione per le rossonere: al 49' il diagonale in contropiede di Bergamaschi sfiora il palo alla destra di Öhrström. Le giallorosse spingono ma senza trovare varchi interessanti nell'attenta retroguardia rossonera, lasciando spazio alle ripartenze della squadra di Ganz. Al 61' ci prova Guagni dalla distanza, ma la palla termina fuori. Seguono due occasioni sugli sviluppi di un calcio d'angolo: al 63' Dubcová pesca la respinta di pugno di Öhrström, poco dopo una girata di Nouwen non sorprende il portiere ospite. L'intensità cresce anche se le squadre accusano la stanchezza. Il Milan concede poco, tanto che l'occasione migliore per la Roma arriva all'87', quando Babb si supera ancora nel respingere la conclusione della neo entrata Kramžar. È l'ultima emozione del match, che si conclude sull'1-0 per le rossonere.