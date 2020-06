Ag. Grippo: "Heroum voleva restare al Milan, ora valuta il suo futuro"

Intervenuto ai microfoni de "ll Calcio Femminile" in qualità di intermediario della finlandese, Luca Grippo ha spiegato la possibile cessione di Nora Heroum: “Come vi avevo spiegato qualche tempo fa, la volontà di Nora era restare in rossonero. Sperava nel rinnovo con il Milan, perché ci teneva a giocare ancora la maglia delle Diavolesse. Ora si è presa del tempo per valutare il suo futuro. Ancora non ha deciso”.